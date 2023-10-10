Каширин Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: Хованская Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна
Смерть
1938
Работал сторожем на бисквитной фабрике в Благовещенске. Осужден тройкой УНКВД по ДВК 15 октября 1938 г., расстрелян.