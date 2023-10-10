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Каширин Иван Леонтьевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: Хованская Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Антон Иванович

Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Василий Иванович

Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна

Смерть
1938
Работал сторожем на бисквитной фабрике в Благовещенске. Осужден тройкой УНКВД по ДВК 15 октября 1938 г., расстрелян.
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