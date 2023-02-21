Хабибъямал Егоферова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибъямал Егоферова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Миниямал Мухаметкаримова

Отец ребёнка: Мухаметкарим Мухамматрахимов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Минисафа Мухаметкаримова

Отец ребёнка: Мухаметкарим Мухамматрахимов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шамсувафа Мухаметкаримова

Отец ребёнка: Мухаметкарим Мухамматрахимов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1954

Сын: Мухаметвали Мухаметкаримов

Отец ребёнка: Мухаметкарим Мухамматрахимов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметкарим Мухамматрахимов

Смерть
Неизвестно
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