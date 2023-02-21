Хабибъямал Егоферова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Миниямал Мухаметкаримова
Отец ребёнка: Мухаметкарим Мухамматрахимов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Минисафа Мухаметкаримова
Отец ребёнка: Мухаметкарим Мухамматрахимов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шамсувафа Мухаметкаримова
Отец ребёнка: Мухаметкарим Мухамматрахимов
Рождение ребёнка
13.01.1954
Сын: Мухаметвали Мухаметкаримов
Отец ребёнка: Мухаметкарим Мухамматрахимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно