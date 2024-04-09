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Волков Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Волков Трофим Андреевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Волков Ермолай Иванович

Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: (Волкова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Волков Семион Иванович

Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: (Волкова) Агрофена Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Волкова) Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Волков Данил Иванович

Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна

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