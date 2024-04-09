Волков Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Волков Трофим Андреевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: (Волкова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: (Волкова) Агрофена Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Волкова) Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Волкова Авдотья Матвеевна