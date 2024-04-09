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Волков Трофим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: (Волкова) Авдотья Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: (Волкова) Марва Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Волкова) Матрена Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Волков Иван Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Волков Иван Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1774

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