Волков Трофим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1774
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: (Волкова) Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: (Волкова) Марва Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Волкова) Матрена Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1774