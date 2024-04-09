Волкова Авдотья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Авдотья Матвеевна

Волкова Авдотья Матвеевна

Место рождения

село Хотенское

Дата рождения

Около 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Волков Ермолай Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: (Волкова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Волков Семион Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: (Волкова) Агрофена Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Волкова) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Волков Данил Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.