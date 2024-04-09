Волкова Авдотья Матвеевна
Место рождениясело Хотенское
Дата рожденияОколо 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: (Волкова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: (Волкова) Агрофена Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Волкова) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Волков Иван Трофимович