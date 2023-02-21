Тиличеева Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиличеева Мавра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1796

Дочь: Козлова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Тиличеев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тиличеев Георгий (Егор) Сергеевич

Отец ребёнка: Тиличеев Сергей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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