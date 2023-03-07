Холина (Володина) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1903 ст.
Дата смерти?.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
16.07.1926
Дочь: Холина Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Холин Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
23.09.1928
Отец ребёнка: Холин Семен Алексеевич
Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.09.1930
Дочь: Холина Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Холин Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
26.06.1941
Отец ребёнка: Холин Семен Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1992