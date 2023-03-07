Холина (Володина) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холина (Володина) Мария Афанасьевна

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Место рождения

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния

Дата рождения

24.01.1903 ст.

Дата смерти

?.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1903 ст.

Отец: Володин Афанасий Иванович

Мать: Володина Мария Афанасьевна

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1926

Дочь: Холина Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Холин Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
23.09.1928

Сын: Холин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Холин Семен Алексеевич

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.09.1930

Дочь: Холина Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Холин Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
26.06.1941

Сын: Холин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Холин Семен Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холин Семен Алексеевич

Смерть
?.12.1992
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