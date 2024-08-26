Лукин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиМежду 1843 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Лукин Алексей Иванович
Мать: Лукина Ирина Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Лукина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Лукина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Лукин Иван Иванович
Мать ребёнка: Лукина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Лукина Ксения Васильевна
Смерть
Между 1843 и 1858