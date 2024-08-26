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Лукин Иван Алексеевич

Место рождения

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Между 1843 и 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Лукин Алексей Иванович

Мать: Лукина Ирина Андреевна

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Лукина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Ксения Васильевна

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Лукина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Ксения Васильевна

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Лукин Иван Иванович

Мать ребёнка: Лукина Ксения Васильевна

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Лукин Василий Иванович

Мать ребёнка: Лукина Ксения Васильевна

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1843 и 1858

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