(Шитова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шитова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шитовъ Антонъ

Мать: Шитова Домна

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