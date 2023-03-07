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Бибихадича Гиниятуллина

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.10.1907 ст.

Муж: Насретдин Камалетдинов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.

Дочь: Бибихалиса Насретдинова

Отец ребёнка: Насретдин Камалетдинов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1913 ст.

Дочь: Миннизифа Насретдинова

Отец ребёнка: Насретдин Камалетдинов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1917

Сын: Камалиев Агзамутдин Насретдинович

Отец ребёнка: Насретдин Камалетдинов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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