Бибихадича Гиниятуллина
Место рождения
Дата рождения25.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1907 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.
Дочь: Бибихалиса Насретдинова
Отец ребёнка: Насретдин Камалетдинов
Рождение ребёнка
24.08.1913 ст.
Дочь: Миннизифа Насретдинова
Отец ребёнка: Насретдин Камалетдинов
Рождение ребёнка
1917
Сын: Камалиев Агзамутдин Насретдинович
Отец ребёнка: Насретдин Камалетдинов
Смерть
Неизвестно