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Насретдин Камалетдинов

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Камалетдин Галимбеков

Мать: Хайриниса Фахритдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.10.1907 ст.

Жена: Бибихадича Гиниятуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.

Дочь: Бибихалиса Насретдинова

Мать ребёнка: Бибихадича Гиниятуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1913 ст.

Дочь: Миннизифа Насретдинова

Мать ребёнка: Бибихадича Гиниятуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1917

Сын: Камалиев Агзамутдин Насретдинович

Мать ребёнка: Бибихадича Гиниятуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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