Насретдин Камалетдинов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Камалетдин Галимбеков
Мать: Хайриниса Фахритдинова
Бракосочетание
29.10.1907 ст.
Жена: Бибихадича Гиниятуллина
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.
Дочь: Бибихалиса Насретдинова
Мать ребёнка: Бибихадича Гиниятуллина
Рождение ребёнка
24.08.1913 ст.
Дочь: Миннизифа Насретдинова
Мать ребёнка: Бибихадича Гиниятуллина
Рождение ребёнка
1917
Сын: Камалиев Агзамутдин Насретдинович
Мать ребёнка: Бибихадича Гиниятуллина
Смерть
Неизвестно