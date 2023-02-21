Агриппина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Дмитрий Исаев
Мать: Дарья Степанова
ИВ-1738 Агриппина 19=1719 ИВ-1739, 1740, 1741 отсутствует 117 лист, 1742 ---, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745---, 1746 отсутствует 102 лист, ИВ-1747, 1748,1749 ---, 1750, 1751, 1752 Агриппины н... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно