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Агриппина Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1667 г.р.

Мать

1677 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Дмитрий Исаев

Мать: Дарья Степанова

ИВ-1738 Агриппина 19=1719 ИВ-1739, 1740, 1741 отсутствует 117 лист, 1742 ---, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745---, 1746 отсутствует 102 лист, ИВ-1747, 1748,1749 ---, 1750, 1751, 1752 Агриппины н... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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