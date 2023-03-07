Илья Федосиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.10.1798
Жена: Агафия (Евдокия Иванова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.10.1801
Сын: Артемий Ильин
Мать ребёнка: Агафия (Евдокия Иванова)
Бракосочетание
21.01.1806
Жена: Акилина Еремеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно