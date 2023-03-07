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Илья Федосиев

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: ?

Мать: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1798

Жена: Агафия (Евдокия Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.10.1801

Сын: Артемий Ильин

Мать ребёнка: Агафия (Евдокия Иванова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1806

Жена: Акилина Еремеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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