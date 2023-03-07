Павел Федосиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Федосиев

Павел Федосиев

avatar

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: ?

Мать: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1798

Сын: Андрей (Адриан) Павлов

Мать ребёнка: Мелания Анисимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1801

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Мелания Анисимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1805

Сын: Поликарп Анисимов

Мать ребёнка: Мелания Анисимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1808

Дочь: Наталия Павлова

Мать ребёнка: Мелания Анисимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close