Павел Федосиев
Место рождения
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1798
Мать ребёнка: Мелания Анисимова
Рождение ребёнка
13.10.1801
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Мелания Анисимова
Рождение ребёнка
28.02.1805
Сын: Поликарп Анисимов
Мать ребёнка: Мелания Анисимова
Рождение ребёнка
30.08.1808
Дочь: Наталия Павлова
Мать ребёнка: Мелания Анисимова
Смерть
Неизвестно