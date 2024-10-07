Сечейко Петр Васильевич 17.05.1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сечейко Петр Васильевич

Место рождения

Горно

Дата рождения

17.05.1868 ст.

Дата смерти

23.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1868 ст.

Отец: Сечейко Василий Фёдорович

Мать: Сечейко Агафия Петровна

Горно
Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Жена: Сечейко (Эйсмонт) Пелагея Павловна

Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Жена: не указана

Зельва, Зельвенский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Сечейко Алексей Петрович

Мать ребёнка: Сечейко (Эйсмонт) Пелагея Павловна

Зима, Зиминское, Иркутская область
Смерть
23.01.1939
Канск, город Канск, Красноярский край
Причина смерти- порок сердца

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