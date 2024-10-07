Сечейко Петр Васильевич
Место рожденияГорно
Дата рождения17.05.1868 ст.
Дата смерти23.01.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1868 ст.
Отец: Сечейко Василий Фёдорович
Мать: Сечейко Агафия Петровна
Горно
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Жена: не указана
Зельва, Зельвенский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
25.10.1910
Мать ребёнка: Сечейко (Эйсмонт) Пелагея Павловна
Зима, Зиминское, Иркутская область
Смерть
23.01.1939
Канск, город Канск, Красноярский край
Причина смерти- порок сердца