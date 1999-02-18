Никишина (Кулакова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1939
Дата смерти18.02.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никишин Иван Егорович
Рождение ребёнка
29.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никишин Иван Егорович
Смерть
18.02.1999