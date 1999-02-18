Никишина (Кулакова) Людмила Николаевна 09.11.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никишина (Кулакова) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1939

Дата смерти

18.02.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Иван Егорович

Рождение ребёнка
16.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никишин Иван Егорович

Рождение ребёнка
29.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никишин Иван Егорович

Смерть
18.02.1999

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