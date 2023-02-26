? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1787

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close