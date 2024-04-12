Аягут Александр Христофорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
28.04.1874
Жена: Аягут Мария Косьмина
Рождение ребёнка
1876
Сын: Аягут Христофор Александрович
Мать ребёнка: Аягут Мария Косьмина
Рождение ребёнка
1883
Сын: Аягут Георгий Александрович
Мать ребёнка: Аягут Мария Косьмина
Смерть
Неизвестно