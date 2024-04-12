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Аягут Александр Христофорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1874

Жена: Аягут Мария Косьмина

Рождение ребёнка
1876

Сын: Аягут Христофор Александрович

Мать ребёнка: Аягут Мария Косьмина

Рождение ребёнка
1883

Сын: Аягут Георгий Александрович

Мать ребёнка: Аягут Мария Косьмина

Смерть
Неизвестно
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