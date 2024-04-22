Юркин (Юркин) Татьяна Матвеева
Место рождения
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Юркин Захар Игнатов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Юркин Тихон Захаров
Отец ребёнка: Юркин Захар Игнатов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Захарова
Отец ребёнка: Юркин Захар Игнатов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Юркин Иоанн Захаров
Отец ребёнка: Юркин Захар Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юркин Захар Игнатов