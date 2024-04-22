Юркин (Юркин) Татьяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин (Юркин) Татьяна Матвеева

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Юркин Тимофей Захаров

Отец ребёнка: Юркин Захар Игнатов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Юркин Тихон Захаров

Отец ребёнка: Юркин Захар Игнатов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Захарова

Отец ребёнка: Юркин Захар Игнатов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Юркин Иоанн Захаров

Отец ребёнка: Юркин Захар Игнатов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Захар Игнатов

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