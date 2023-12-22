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Юркин Захар Игнатов

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Юркин Игнат

Мать: ?

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Юркин Тимофей Захаров

Мать ребёнка: Юркин Татьяна Матвеева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Юркин Тихон Захаров

Мать ребёнка: Юркин Татьяна Матвеева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Захарова

Мать ребёнка: Юркин Татьяна Матвеева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Юркин Иоанн Захаров

Мать ребёнка: Юркин Татьяна Матвеева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркин Татьяна Матвеева

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