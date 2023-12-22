Юркин Захар Игнатов
Место рождения
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Юркин Игнат
Мать: ?
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Юркин Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Юркин Тихон Захаров
Мать ребёнка: Юркин Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Захарова
Мать ребёнка: Юркин Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Юркин Иоанн Захаров
Мать ребёнка: Юркин Татьяна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркин Татьяна Матвеева