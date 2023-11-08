Полонянкина (Дьяконова) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Дьяконов Андрей Стефанович
Мать: не указана
Сын: Полонянкин Иоанн (Иван) Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Дочь: (Полонянкина) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Сын: Полонянкин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Сын: Полонянкин Филипп Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Дочь: Полонянкина (Полонянкина) Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Дочь: Пастухова (Полонянкина) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Сын: Полонянкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Дочь: (Полонянкина) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Сын: Полонянкин Андрей Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Сын: Полонянкин Стефан Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Сын: Полонянкин Петр Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Дочь: (Полонянкина) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич
Дочь: (Полонянкина) Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич