Полонянкина (Дьяконова) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Дьяконова) Елизавета Андреевна

Место рождения

Пастухово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Дьяконов Андрей Стефанович

Мать: не указана

Пастухово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
06.05.1885

Муж: Полонянкин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1886

Сын: Полонянкин Иоанн (Иван) Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
04.09.1887

Дочь: (Полонянкина) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
10.03.1889

Сын: Полонянкин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
11.10.1891

Сын: Полонянкин Филипп Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
23.10.1894

Дочь: Полонянкина (Полонянкина) Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
14.09.1896

Дочь: Пастухова (Полонянкина) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
06.04.1899

Сын: Полонянкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
23.10.1901

Дочь: (Полонянкина) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
27.09.1903

Сын: Полонянкин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
25.05.1905

Сын: Полонянкин Стефан Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
12.11.1907

Сын: Полонянкин Петр Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.09.1910

Дочь: (Полонянкина) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
23.12.1911

Дочь: (Полонянкина) Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Васильевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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