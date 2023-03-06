Изместьев Нестер Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзместьев Нестер Трофимович

Изместьев Нестер Трофимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Изместьев Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1817

Дочь: Шабурова Ирина Нестеровна

Мать ребёнка: Изместьева Лукьяна (Ульяна) Маркова

д. Оноховская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Нестеровна

Мать ребёнка: Изместьева Лукьяна (Ульяна) Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изместьева Лукьяна (Ульяна) Маркова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close