Изместьев Нестер Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Изместьев Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1817
Дочь: Шабурова Ирина Нестеровна
Мать ребёнка: Изместьева Лукьяна (Ульяна) Маркова
д. Оноховская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Нестеровна
Мать ребёнка: Изместьева Лукьяна (Ульяна) Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно