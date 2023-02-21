Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Герасим Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Ревизские сказки по 6 ревизии за 1811 год (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20)
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Егор Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20, 177)
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Авдотья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Прасковья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Наталья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Василиса Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Лукерья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Дмитрий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Васильев
Смерть
После 1834