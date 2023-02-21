Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1787 и 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Герасим Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ревизские сказки по 6 ревизии за 1811 год (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20)
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Егор Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20, 177)
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Авдотья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Прасковья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Наталья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Василиса Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Лукерья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Дмитрий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Васильев

Смерть
После 1834
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