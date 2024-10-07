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Никитченко Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1945

Отец: Никитченко Григорий Федотович

Мать: Никитченко (Попова) Матрёна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитченко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Никитченко (Мухачёва) Зинаида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитченко (Мухачёва) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
20.07.1971

Дочь: Завьялова (Никитченко) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Никитченко (Мухачёва) Зинаида Алексеевна

Посёлок при ж/д станции Курундус ,Новосибирской области ,Тогучинского района.
Рождение ребёнка
04.02.1975

Дочь: Комарова (Никитченко) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Никитченко (Мухачёва) Зинаида Алексеевна

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