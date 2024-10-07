Никитченко Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитченко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Никитченко (Мухачёва) Зинаида Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1971
Дочь: Завьялова (Никитченко) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Никитченко (Мухачёва) Зинаида Алексеевна
Посёлок при ж/д станции Курундус ,Новосибирской области ,Тогучинского района.
Рождение ребёнка
04.02.1975
Дочь: Комарова (Никитченко) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Никитченко (Мухачёва) Зинаида Алексеевна