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Михей Илларионов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

Жена

До 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Илларион Лукьянов

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1803

Дочь: Агрипина Михеева

Мать ребёнка: Дария Парфенова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Парфенова

Смерть
Неизвестно
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