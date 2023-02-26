Михей Илларионов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Илларион Лукьянов
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1803
Дочь: Агрипина Михеева
Мать ребёнка: Дария Парфенова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Парфенова
Смерть
Неизвестно