Овчинникова (Костенко) Марфа Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти07.08.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1865
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Овчинников Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
14.11.1884
Сын: Овчинников Филипп Иванович
Отец ребёнка: Овчинников Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
14.11.1884
Дочь: Кислинская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Овчинников Иван Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.08.1915
Причина смерти: старость