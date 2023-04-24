Овчинникова (Костенко) Марфа Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Костенко) Марфа Трофимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1843

Дата смерти

07.08.1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1865

Муж: Овчинников Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Овчинников Петр Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
14.11.1884

Сын: Овчинников Филипп Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
14.11.1884

Дочь: Кислинская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Овчинников Иван Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.08.1915
Причина смерти: старость
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