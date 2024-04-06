Гетьман Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГетьман Мария Андреевна

Гетьман Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Гетьман Андрей Даниилович

Отец ребёнка: Гетьман Даниил Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1894

Дочь: Филоненко (Гетьман) Наталия Данииловна

Отец ребёнка: Гетьман Даниил Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1897

Сын: Гетьман Тимофей Даниилович

Отец ребёнка: Гетьман Даниил Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1900

Сын: Гетьман Трофим Даниилович

Отец ребёнка: Гетьман Даниил Федорович

Нежин, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.