Гетьман Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1888
Сын: Гетьман Андрей Даниилович
Отец ребёнка: Гетьман Даниил Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1894
Дочь: Филоненко (Гетьман) Наталия Данииловна
Отец ребёнка: Гетьман Даниил Федорович
Рождение ребёнка
08.06.1897
Сын: Гетьман Тимофей Даниилович
Отец ребёнка: Гетьман Даниил Федорович
Рождение ребёнка
23.07.1900
Сын: Гетьман Трофим Даниилович
Отец ребёнка: Гетьман Даниил Федорович