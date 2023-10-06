Филоненко (Гетьман) Наталия Данииловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.08.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1894
Отец: Гетьман Даниил Федорович
Мать: Гетьман Мария Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1917
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1919
Сын: Филоненко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Филоненко Сергей Петрович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно