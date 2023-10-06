Филоненко (Гетьман) Наталия Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко (Гетьман) Наталия Данииловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1894

Отец: Гетьман Даниил Федорович

Мать: Гетьман Мария Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1917

Муж: Филоненко Сергей Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1919

Сын: Филоненко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Филоненко Сергей Петрович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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