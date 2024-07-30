Кузнецов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (Лёля)
Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Таисия
Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Наталья
Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Семен Ильич
Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Фроловна
Рождение ребёнка
15.02.1913
Дочь: Стулова (Кузнецова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Фроловна
Смерть
Неизвестно