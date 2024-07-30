Кузнецов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (Лёля)

Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Таисия

Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Наталья

Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Матрена Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Семен Ильич

Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Фроловна

Рождение ребёнка
15.02.1913

Дочь: Стулова (Кузнецова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Фроловна

Смерть
Неизвестно

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