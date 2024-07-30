Кузнецова Матрена Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (Лёля)
Отец ребёнка: Кузнецов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Таисия
Отец ребёнка: Кузнецов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Наталья
Отец ребёнка: Кузнецов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Семен Ильич
Отец ребёнка: Кузнецов Илья
Рождение ребёнка
15.02.1913
Дочь: Стулова (Кузнецова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья
Смерть
Неизвестно