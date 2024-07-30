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Кузнецова Матрена Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов ?

Мать: Фролова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (Лёля)

Отец ребёнка: Кузнецов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Таисия

Отец ребёнка: Кузнецов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Наталья

Отец ребёнка: Кузнецов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Семен Ильич

Отец ребёнка: Кузнецов Илья

Рождение ребёнка
15.02.1913

Дочь: Стулова (Кузнецова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья

Смерть
Неизвестно

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