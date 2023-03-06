Тарасенкова (Куйдина) Аграфена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1844
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тарасенков Автоном Дмитриевич
Отец ребёнка: Тарасенков Дмитрий Кирилович
Рождение ребёнка
18.03.1854
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Тарасенков Дмитрий Кирилович
Рождение ребёнка
24.07.1856
Сын: Тарасенков Макарий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тарасенков Дмитрий Кирилович
Рождение ребёнка
03.06.1862
Сын: Тарасенков Виссарион Дмитриевич
Отец ребёнка: Тарасенков Дмитрий Кирилович
Смерть
Неизвестно