Тарасенкова (Куйдина) Аграфена Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова (Куйдина) Аграфена Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1844

Муж: Тарасенков Дмитрий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Тарасенков Автоном Дмитриевич

Отец ребёнка: Тарасенков Дмитрий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1854

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Тарасенков Дмитрий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.07.1856

Сын: Тарасенков Макарий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тарасенков Дмитрий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.06.1862

Сын: Тарасенков Виссарион Дмитриевич

Отец ребёнка: Тарасенков Дмитрий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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