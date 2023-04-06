Чикиров Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикиров Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чикирова Ираида Петровна

Рождение ребёнка
15.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чикирова Ираида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикирова Ираида Петровна

Смерть
Неизвестно
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