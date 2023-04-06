Чикиров Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чикирова Ираида Петровна
Рождение ребёнка
15.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чикирова Ираида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чикирова Ираида Петровна
Смерть
Неизвестно