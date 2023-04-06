Чикирова (Кувыркина) Ираида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧикирова (Кувыркина) Ираида Петровна

Чикирова (Кувыркина) Ираида Петровна

avatar

Место рождения

г.Хвалынск Саратовской области

Дата рождения

07.08.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1921

Отец: Кувыркин Петр (Егорович)

Мать: Кувыркина Антонина Николаевна

г.Хвалынск Саратовской области
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чикиров Александр Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чикиров Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чикиров Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close