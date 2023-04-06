Чикирова (Кувыркина) Ираида Петровна
Место рожденияг.Хвалынск Саратовской области
Дата рождения07.08.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1921
г.Хвалынск Саратовской области
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чикиров Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чикиров Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно