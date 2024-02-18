Телебоков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телебоков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телебокова (Жарких) Марина

Рождение ребёнка
21.11.2000

Сын: Телебоков Никита

Мать ребёнка: Телебокова (Жарких) Марина

Рождение ребёнка
22.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телебокова (Жарких) Марина

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