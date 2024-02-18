Телебокова (Жарких) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телебокова (Жарких) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1978 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жарких Сергей

Мать: Жарких (Кулакова) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телебоков Владимир

Рождение ребёнка
21.11.2000

Сын: Телебоков Никита

Отец ребёнка: Телебоков Владимир

Рождение ребёнка
22.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телебоков Владимир

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