Фадеева Пелагия Семёновна
Место рождения
Дата рождения08.09.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
08.09.1853
Отец: Чилавин Семен Прохоров
Томск 170:9-501 Итат Фамилия непонятная рождение дочери Пелагея стр. 26 пн 61 08 сентября 1853 Пелагия Фамилия неразборчиво Кийской волости деревни Тяжинской крестьянин Семен Прохоров Чиховин и закон... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1888
Отец ребёнка: Фадеев Михаил Митрофанович
Большая Косуль, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Архив Кузбасс пн 58 2/3 октября 1888 Андрей Кр. села Косули Михаил Митрофанов Фадеев жена его Пелагия Семенова оба православные пп .. ный псаломщик Андрей Андреев Никольский и кр. дочь ..коль Косули Е... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1891
Дочь: Фадеева Феоктиста Михайлова
Отец ребёнка: Фадеев Михаил Митрофанович
Смерть
Неизвестно