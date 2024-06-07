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Фадеева Пелагия Семёновна

Место рождения

Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

08.09.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1853

Отец: Чилавин Семен Прохоров

Мать: Чилавина Иульяния Ефимова

Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Томск 170:9-501 Итат Фамилия непонятная рождение дочери Пелагея стр. 26 пн 61 08 сентября 1853 Пелагия Фамилия неразборчиво Кийской волости деревни Тяжинской крестьянин Семен Прохоров Чиховин и закон... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1888

Сын: Фадеев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Фадеев Михаил Митрофанович

Большая Косуль, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Архив Кузбасс пн 58 2/3 октября 1888 Андрей Кр. села Косули Михаил Митрофанов Фадеев жена его Пелагия Семенова оба православные пп .. ный псаломщик Андрей Андреев Никольский и кр. дочь ..коль Косули Е... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1891

Дочь: Фадеева Феоктиста Михайлова

Отец ребёнка: Фадеев Михаил Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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