Александра Григорьевна Турышева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Григорьевна Турышева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1876 ст.

Сын: Турышев Константин Константинович

Отец ребёнка: Турышев Константин Исаакович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Турышева Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Турышев Константин Исаакович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Турышев Георгий Константинович

Отец ребёнка: Турышев Константин Исаакович

Приморский, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
18.12.1893 ст.

Сын: Турышев Леонид Константинович

Отец ребёнка: Турышев Константин Исаакович

Приморский, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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