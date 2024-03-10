Александра Григорьевна Турышева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1876 ст.
Сын: Турышев Константин Константинович
Отец ребёнка: Турышев Константин Исаакович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Турышева Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Турышев Константин Исаакович
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Турышев Георгий Константинович
Отец ребёнка: Турышев Константин Исаакович
Рождение ребёнка
18.12.1893 ст.
Сын: Турышев Леонид Константинович
Отец ребёнка: Турышев Константин Исаакович
Смерть
Неизвестно