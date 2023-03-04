Колупаев Мирон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Мирон Михайлович

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Место рождения

п. Лешковского

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Лешковского
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Замятина Мария Мироновна

Мать ребёнка: не указана

п. Лешковского
Лубягинский приход
Место жительства
Неизвестно
п. Лешковского
Смерть
Неизвестно
п. Лешковского
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