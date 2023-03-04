Колупаев Мирон Михайлович
Место рожденияп. Лешковского
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Лешковского
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Замятина Мария Мироновна
Мать ребёнка: не указана
п. Лешковского
Лубягинский приход
Место жительства
Неизвестно
п. Лешковского
Смерть
Неизвестно
п. Лешковского