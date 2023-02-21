Замятина (Колупаева) Мария Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Колупаева) Мария Мироновна

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Место рождения

п. Лешковского

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Колупаев Мирон Михайлович

Мать: не указана

п. Лешковского
Лубягинский приход
Бракосочетание
22.01.1884

Муж: Замятин Семён Фёдорович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.12.1884

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Замятин Семён Фёдорович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Замятин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Замятин Семён Фёдорович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.01.1890

Дочь: Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Замятин Семён Фёдорович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.08.1891

Дочь: Замятина Наталия Семёновна

Отец ребёнка: Замятин Семён Фёдорович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.09.1901

Сын: Замятин Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Замятин Семён Фёдорович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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