Замятина (Колупаева) Мария Мироновна
Место рожденияп. Лешковского
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Колупаев Мирон Михайлович
Мать: не указана
п. Лешковского
Лубягинский приход
Бракосочетание
22.01.1884
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.12.1884
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Замятин Семён Фёдорович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.04.1887
Отец ребёнка: Замятин Семён Фёдорович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.01.1890
Дочь: Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Замятин Семён Фёдорович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.08.1891
Дочь: Замятина Наталия Семёновна
Отец ребёнка: Замятин Семён Фёдорович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.09.1901
Отец ребёнка: Замятин Семён Фёдорович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)