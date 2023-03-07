Резанова (Матюнкова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения29.06.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1808
Отец: Матюнковъ Дементий
Мать: Матюнькова Акулина
Бракосочетание
?.01.1835
Муж: Резановъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.10.1835
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Резановъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.10.1837
Сын: Резановъ Андрей
Отец ребёнка: Резановъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.04.1842
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Резановъ Иванъ