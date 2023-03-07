Резанова (Матюнкова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова (Матюнкова) Агрофена

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.06.1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1808

Отец: Матюнковъ Дементий

Мать: Матюнькова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Резановъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.10.1835

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Резановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1837

Сын: Резановъ Андрей

Отец ребёнка: Резановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1842

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Резановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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