Сафарова Зулхумор Амиралиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1987
Сын: Курбонов Максудджон Алихонович
Отец ребёнка: Курбонов Алихон Джумаевич
Рождение ребёнка
27.12.1988
Сын: Курбонов Бахтовар Алихонович
Отец ребёнка: Курбонов Алихон Джумаевич
Рождение ребёнка
18.06.1993
Сын: Курбонов Комрон Алихонович
Отец ребёнка: Курбонов Алихон Джумаевич