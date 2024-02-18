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Курбонов Бахтовар Алихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

kq
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1988

Отец: Курбонов Алихон Джумаевич

Мать: Сафарова Зулхумор Амиралиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайдарова Саодат Мирзомудиновна

Рождение ребёнка
09.05.2014

Дочь: Курбонзода Беназири Бахтовар

Мать ребёнка: Хайдарова Саодат Мирзомудиновна

Рождение ребёнка
09.05.2017

Сын: Курбонзода Фирдавси Бахтовар

Мать ребёнка: Хайдарова Саодат Мирзомудиновна

Рождение ребёнка
01.07.2022

Сын: Курбонзода Амини Бахтовар

Мать ребёнка: Хайдарова Саодат Мирзомудиновна

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