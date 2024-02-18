Курбонов Бахтовар Алихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.2014
Дочь: Курбонзода Беназири Бахтовар
Мать ребёнка: Хайдарова Саодат Мирзомудиновна
Рождение ребёнка
09.05.2017
Сын: Курбонзода Фирдавси Бахтовар
Мать ребёнка: Хайдарова Саодат Мирзомудиновна
Рождение ребёнка
01.07.2022
Сын: Курбонзода Амини Бахтовар
Мать ребёнка: Хайдарова Саодат Мирзомудиновна