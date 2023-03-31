Алексеенков Дорофей (Ерофей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенков Дорофей (Ерофей)

Место рождения

Каськово

Дата рождения

05.06.1888

Дата смерти

Между 1946 и 1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1888

Отец: Алексеенков Никита

Мать: Феодосия

Каськово
Рождение ребёнка
10.01.1908

Дочь: Моисеенкова Ефимия

Мать ребёнка: Алексеенкова Пелагея

Трубилово
Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Алексеенкова Пелагея

Жуково
Рождение ребёнка
1925

Сын: Алексеенков Иван

Мать ребёнка: Алексеенкова Пелагея

Смоленская обл., Монастырщинский р-н, д. Трубиловка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Алексеенков Василий

Мать ребёнка: Алексеенкова Пелагея

Смоленская обл., Монастырщинский р-н, д. Трубиловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеенков Илларион

Мать ребёнка: Алексеенкова Пелагея

Смерть
Между 1946 и 1949
Трубиловка
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