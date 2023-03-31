Алексеенков Дорофей (Ерофей)
Место рожденияКаськово
Дата рождения05.06.1888
Дата смертиМежду 1946 и 1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1888
Отец: Алексеенков Никита
Мать: Феодосия
Каськово
Рождение ребёнка
10.01.1908
Дочь: Моисеенкова Ефимия
Мать ребёнка: Алексеенкова Пелагея
Трубилово
Бракосочетание
03.02.1908
Жена: Алексеенкова Пелагея
Жуково
Рождение ребёнка
1925
Сын: Алексеенков Иван
Мать ребёнка: Алексеенкова Пелагея
Смоленская обл., Монастырщинский р-н, д. Трубиловка
Рождение ребёнка
1925
Сын: Алексеенков Василий
Мать ребёнка: Алексеенкова Пелагея
Смоленская обл., Монастырщинский р-н, д. Трубиловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеенков Илларион
Мать ребёнка: Алексеенкова Пелагея
Смерть
Между 1946 и 1949
Трубиловка