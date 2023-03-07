Алексеенкова (Власова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения29.06.1890
Дата смерти10.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1890
Отец: Власов Трофим
Мать: Власова Агафья
Рождение ребёнка
10.01.1908
Дочь: Моисеенкова Ефимия
Отец ребёнка: Алексеенков Дорофей (Ерофей)
Трубилово
Бракосочетание
03.02.1908
Жуково
Рождение ребёнка
1925
Сын: Алексеенков Иван
Отец ребёнка: Алексеенков Дорофей (Ерофей)
Смоленская обл., Монастырщинский р-н, д. Трубиловка
Рождение ребёнка
1925
Сын: Алексеенков Василий
Отец ребёнка: Алексеенков Дорофей (Ерофей)
Смоленская обл., Монастырщинский р-н, д. Трубиловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеенков Илларион
Отец ребёнка: Алексеенков Дорофей (Ерофей)
Смерть
10.01.1982
Трубиловка