Алексеенкова (Власова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенкова (Власова) Пелагея

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Место рождения

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд

Дата рождения

29.06.1890

Дата смерти

10.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1890

Отец: Власов Трофим

Мать: Власова Агафья

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1908

Дочь: Моисеенкова Ефимия

Отец ребёнка: Алексеенков Дорофей (Ерофей)

Трубилово
Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Алексеенков Дорофей (Ерофей)

Жуково
Рождение ребёнка
1925

Сын: Алексеенков Иван

Отец ребёнка: Алексеенков Дорофей (Ерофей)

Смоленская обл., Монастырщинский р-н, д. Трубиловка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Алексеенков Василий

Отец ребёнка: Алексеенков Дорофей (Ерофей)

Смоленская обл., Монастырщинский р-н, д. Трубиловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеенков Илларион

Отец ребёнка: Алексеенков Дорофей (Ерофей)

Смерть
10.01.1982
Трубиловка
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