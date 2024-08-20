Оловянишников (Сунгурова) Стефанида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянишников (Сунгурова) Стефанида Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1764

Дата смерти

06.11.1831

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оловянишников Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
25.02.1783

Сын: Оловянишников Иван Потомств Почетный Гражданин Порфирьевич

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Оловянишникова) Матрена Порфирьевна

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Оловянишникова) Евгения Порфирьевна

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Оловянишникова) Александра Порфирьевна

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Оловянишникова) Любовь Порфирьевна

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Оловянишникова) Надежда Порфирьевна

Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Григорьевич

Смерть
06.11.1831

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