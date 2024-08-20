Оловянишников (Сунгурова) Стефанида Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1764
Дата смерти06.11.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1783
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Оловянишникова) Матрена Порфирьевна
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Оловянишникова) Евгения Порфирьевна
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Оловянишникова) Александра Порфирьевна
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Оловянишникова) Любовь Порфирьевна
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Оловянишникова) Надежда Порфирьевна
Отец ребёнка: Оловянишников Порфирий Григорьевич
Смерть
06.11.1831