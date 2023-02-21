Усманов Самигулла Ахмадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Самигулла Ахмадуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Дети

1911 г.р.
1914 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Ахмадулла Нигматуллович

Мать: Усманова Махикамал

Рождение ребёнка
1911

Сын: Усманов Идрис Самигуллович

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Насибулловна

Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Усманов Мухамметшариф Самигуллович

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Насибулловна

Рождение ребёнка
20.11.1916

Сын: Усманов Сибгатулла Самигуллович

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Насибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Насибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Насибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Насибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Насибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Насибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Насибулловна

Работа или профессия
Неизвестно
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