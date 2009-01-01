Усманова Бибиасма Насибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманова Бибиасма Насибулловна

Усманова Бибиасма Насибулловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
1914 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Усманов Идрис Самигуллович

Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович

Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Усманов Мухамметшариф Самигуллович

Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович

Рождение ребёнка
20.11.1916

Сын: Усманов Сибгатулла Самигуллович

Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close