Усманова Бибиасма Насибулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Усманов Идрис Самигуллович
Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Усманов Мухамметшариф Самигуллович
Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович
Рождение ребёнка
20.11.1916
Сын: Усманов Сибгатулла Самигуллович
Отец ребёнка: Усманов Самигулла Ахмадуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно