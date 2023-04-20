Аулова Мария Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1925
Дата смерти01.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1948
Отец ребёнка: Аулов Георгий Иванович
п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.1957
Отец ребёнка: Аулов Георгий Иванович
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
11.07.1959
Отец ребёнка: Аулов Георгий Иванович
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1991
Село Верх-Кучук Шелаболихинский район Алтайский край