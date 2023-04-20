Аулова Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аулова Мария Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1925

Дата смерти

01.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1948

Сын: Аулов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Аулов Георгий Иванович

п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.1957

Сын: Аулов Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Аулов Георгий Иванович

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
11.07.1959

Сын: Аулов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Аулов Георгий Иванович

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аулов Георгий Иванович

Смерть
01.01.1991
Село Верх-Кучук Шелаболихинский район Алтайский край
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