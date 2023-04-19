Аулов Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1927
Дата смерти13.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927
Отец: Аулов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1948
Мать ребёнка: Аулова Мария Моисеевна
п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
20.09.1950
Дочь: Беляева Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.1957
Мать ребёнка: Аулова Мария Моисеевна
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
11.07.1959
Мать ребёнка: Аулова Мария Моисеевна
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аулова Мария Моисеевна
Смерть
13.12.1994
Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край