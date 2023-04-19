Аулов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аулов Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1927

Дата смерти

13.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927

Отец: Аулов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1948

Сын: Аулов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Аулова Мария Моисеевна

п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
20.09.1950

Дочь: Беляева Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.1957

Сын: Аулов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Аулова Мария Моисеевна

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
11.07.1959

Сын: Аулов Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Аулова Мария Моисеевна

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аулова Мария Моисеевна

Смерть
13.12.1994
Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
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