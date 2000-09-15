Миракулова Фагима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти15.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: Мубаракзифа Хамидулловна
Рождение ребёнка
27.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миракулов Гариф
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миракулов Гариф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миракулов Гариф
Смерть
15.09.2000