Миракулова Фагима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миракулова Фагима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

15.09.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: Мубаракзифа Хамидулловна

Рождение ребёнка
27.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миракулов Гариф

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миракулов Гариф

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миракулов Гариф

Смерть
15.09.2000
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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